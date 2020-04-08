"Це бiмба!": 56-летняя Лолита появилась на телешоу в обтягивающем телесном комбинезоне и шокировала всех (фото, видео)

56-летняя Милявская решила надеть на шоу обтягивающий блестящий комбинезон телесного цвета, чем повергла в шок своих подписчиков в Instagram.

Украинская и российская певица Лолита Милявская появилась на телешоу "Вечерний Ургант" в очень смелом наряде.

Артистка опубликовала видео своего феерического появления на странице в Instagram.

56-летняя Милявская решила надеть на шоу обтягивающий блестящий комбинезон телесного цвета, чем повергла в шок своих подписчиков в Instagram.

"Как похуделаааа!", "Очень круто!!! Так быстро скинули вес!!!", "Отпад полный!", "Це бiмба!", "Я не узнал Вас", - написали ей в комментариях удивленные поклонники.