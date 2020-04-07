"Какой котеночек": 41-летняя Ани Лорак потрясла фанатов домашним фото

Судя по всему, певица сфотографировалась у себя в квартире.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России поделилась с фанатами свежим домашним фото.

Снимок размещен в ее Instagram.

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Судя по всему, певица сфотографировалась у себя в квартире. Она позировала на кухне, выполненной в бежевых тонах. На девушке была простая черная футболка, а на лице легкий, очень естественный макияж.

"Доброго, хорошего дня! С праздником!", - написала она под фото.

Фанаты засыпали певицу комплиментами.

"Доброе утро Каролина, вы такая красивая, глаза оторвать не могу", "Какой котеночек. Люблю вас без макияжа", "Вы прекрасны", - написали ей.