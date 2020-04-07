"Какой котеночек": 41-летняя Ани Лорак потрясла фанатов домашним фото
11:27, 07 апреля 2020Звезды
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Судя по всему, певица сфотографировалась у себя в квартире.
Фанаты засыпали Лорак комплиментами / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России поделилась с фанатами свежим домашним фото.
Снимок размещен в ее Instagram.
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Судя по всему, певица сфотографировалась у себя в квартире. Она позировала на кухне, выполненной в бежевых тонах. На девушке была простая черная футболка, а на лице легкий, очень естественный макияж.
"Доброго, хорошего дня! С праздником!", - написала она под фото.
Фанаты засыпали певицу комплиментами.
"Доброе утро Каролина, вы такая красивая, глаза оторвать не могу", "Какой котеночек. Люблю вас без макияжа", "Вы прекрасны", - написали ей.
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