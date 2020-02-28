Звезда "Черного лебедя" и "Звездных войн" показала себя в трехлетнем возрасте (фото)

Актриса Натали Портман опубликовала фото из детства.

Известная голливудская актриса Натали Портман показала фото из детства.

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Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

В подписи к снимку Портман отметила, что на фото ей 3 годика.

Фанаты актрисы сразу же отметили светлый оттенок волос и кудряшки Натали Портман в детстве.

Ранее, Натали Портман поделилась с подписчиками рецептом приготовления цветной капусты.