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Звезда "Черного лебедя" и "Звездных войн" показала себя в трехлетнем возрасте (фото)

16:32, 28 февраля 2020
Звезды
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Натали Портман показала, какой была в детстве / REUTERS

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Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

В подписи к снимку Портман отметила, что на фото ей 3 годика. 

Фанаты актрисы сразу же отметили светлый оттенок волос и кудряшки Натали Портман в детстве.

Ранее, Натали Портман поделилась с подписчиками рецептом приготовления цветной капусты.

When I was 3 #tbt

Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)

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Теги: #Звездные войны#фото