Супермодель Белла Хадид засветила грудь в куртке на голое тело (фото)

23-летняя звезда позировала на кровати почти топлес.

Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, снялась в новой откровенной фотосессии.

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Новые фото были опубликованы на личной странице Хадид в Инстаграм.

В этот раз 23-летняя звезда позировала на кровати почти топлес - грудь Беллы Хадид прикрывала лишь желтая куртка.

"Девушка и ее любимая желтая куртка", - подписала Белла Хадид фото.

Напомним, ранее Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии для журнала Love Magazine, которое известно своими откровенными проектами.