Супермодель Белла Хадид засветила грудь в куртке на голое тело (фото)
05:24, 02 апреля 2020Звезды
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23-летняя звезда позировала на кровати почти топлес.
Белла Хадид засветила грудь на фото / фото instagram.com/bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, снялась в новой откровенной фотосессии.
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Новые фото были опубликованы на личной странице Хадид в Инстаграм.
В этот раз 23-летняя звезда позировала на кровати почти топлес - грудь Беллы Хадид прикрывала лишь желтая куртка.
"Девушка и ее любимая желтая куртка", - подписала Белла Хадид фото.
скриншот
фото instagram.com/bellahadid
фото instagram.com/bellahadid
Напомним, ранее Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии для журнала Love Magazine, которое известно своими откровенными проектами.
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