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Супермодель Белла Хадид засветила грудь в куртке на голое тело (фото)

05:24, 02 апреля 2020
Звезды
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Белла Хадид засветила грудь на фото / фото instagram.com/bellahadid

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Новые фото были опубликованы на личной странице Хадид в Инстаграм.

В этот раз 23-летняя звезда позировала на кровати почти топлес - грудь Беллы Хадид прикрывала лишь желтая куртка.

"Девушка и ее любимая желтая куртка", - подписала Белла Хадид фото.

скриншот
фото instagram.com/bellahadid
фото instagram.com/bellahadid

Напомним, ранее Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии для журнала Love Magazine, которое известно своими откровенными проектами.

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Теги: #модель#грудь