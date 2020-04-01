"Мой дорогой": Ани Лорак опубликовала фото с красавцем-мужчиной

Лорак позирует в роскошном костюме цвета индиго и коротком черном топе, открывающим ее плоский живот.

Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в компании Сергея Лазарева, с которым их связывает крепкая дружба.

Снимок был опубликован на странице Ани Лорак в Instagram.

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Лорак позирует в роскошном костюме цвета индиго и коротком черном топе, открывающим ее плоский живот.

Певица поздравила Лазарева с днем рождения.

"С Днём рождения, мой дорогой, талантливый, трудолюбивый Друг @lazarevsergey! Суперартист! Суперпапа для своих деток! Будь счастлив! Будь любим всегда! Береги своё доброе, ранимое, красивое Сердце!", - написала Лорак.