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"Мой дорогой": Ани Лорак опубликовала фото с красавцем-мужчиной

16:06, 01 апреля 2020
Звезды
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Instagram Ани Лорак

Снимок был опубликован на странице Ани Лорак в Instagram.

Instagram Ани Лорак

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Лорак позирует в роскошном костюме цвета индиго и коротком черном топе, открывающим ее плоский живот. 

Певица поздравила Лазарева с днем рождения. 

"С Днём рождения, мой дорогой, талантливый, трудолюбивый Друг @lazarevsergey! Суперартист! Суперпапа для своих деток! Будь счастлив! Будь любим всегда! Береги своё доброе, ранимое, красивое Сердце!", - написала Лорак. 

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Теги: #Ани Лорак#Лорак