"Мой дорогой": Ани Лорак опубликовала фото с красавцем-мужчиной
16:06, 01 апреля 2020Звезды
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Лорак позирует в роскошном костюме цвета индиго и коротком черном топе, открывающим ее плоский живот.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в компании Сергея Лазарева, с которым их связывает крепкая дружба.
Снимок был опубликован на странице Ани Лорак в Instagram.
Instagram Ани Лорак
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Лорак позирует в роскошном костюме цвета индиго и коротком черном топе, открывающим ее плоский живот.
Певица поздравила Лазарева с днем рождения.
"С Днём рождения, мой дорогой, талантливый, трудолюбивый Друг @lazarevsergey! Суперартист! Суперпапа для своих деток! Будь счастлив! Будь любим всегда! Береги своё доброе, ранимое, красивое Сердце!", - написала Лорак.
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