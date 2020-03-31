Лобода в узком топе выставила грудь (фото)

Артистка убрала челку и изменила оттенок волос на русый. Также она сделала мягкие кудри и уложила локоны на одну сторону.

Украинская певица Светлана Лобода решила поэкспериментировать со своим образом и изменить прическу. На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором ее волосы убраны так, что кажется будто она их укоротила. Посмотреть эту публикацию в Instagram время перемен😍 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 31 Мар 2020 в 1:40 PDT Читайте также"Старухи": Пугачева и Вайкуле напугали сеть своими лицами (фото) Артистка убрала челку и изменила оттенок волос на русый. Также она сделала мягкие кудри и уложила локоны на одну сторону. "Время перемен", - подписала она снимок. Фотография певицы за 2 часа собрала 74 тысячи лайков.

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