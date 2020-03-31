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Лобода в узком топе выставила грудь (фото)

14:41, 31 марта 2020
Звезды
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Лобода продемонстрировала стильный &quot;лук&quot; / instagram.com/lobodaofficial

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором ее волосы убраны так, что кажется будто она их укоротила. 

время перемен😍

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Артистка убрала челку и изменила оттенок волос на русый. Также она сделала мягкие кудри и уложила локоны на одну сторону.

"Время перемен", - подписала она снимок. 

Фотография певицы за 2 часа собрала 74 тысячи лайков. 

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода