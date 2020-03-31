Лобода в узком топе выставила грудь (фото)
14:41, 31 марта 2020Звезды
647 0
Артистка убрала челку и изменила оттенок волос на русый. Также она сделала мягкие кудри и уложила локоны на одну сторону.
Лобода продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода решила поэкспериментировать со своим образом и изменить прическу.
На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором ее волосы убраны так, что кажется будто она их укоротила.
Читайте также"Старухи": Пугачева и Вайкуле напугали сеть своими лицами (фото)
Артистка убрала челку и изменила оттенок волос на русый. Также она сделала мягкие кудри и уложила локоны на одну сторону.
"Время перемен", - подписала она снимок.
Фотография певицы за 2 часа собрала 74 тысячи лайков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter