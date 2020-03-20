Модель Белла Хадид показала пикантное фото в микротрусиках

В кадре Хадид в высоких черных микротрусиках сидит в откровенной позе.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, признана самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов своим пикантным фото. Снимок в черно-белых тонах звезда опубликовала на своей странице в Інстаграм. В кадре Хадид в высоких черных микротрусиках сидит в откровенной позе. На голое тело она набросила черный пиджак, оголяющий грудь девушки. На ногах красавицы — черные гольфы в сеточку. Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Белла Хадид засветила грудь на фото.

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