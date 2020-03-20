цей матеріал доступний українською

Модель Белла Хадид показала пикантное фото в микротрусиках

18:00, 20 марта 2020
Звезды
591 0
Супермодель показала очередное пикантное фото / фото: instagram.com/bellahadid

Снимок в черно-белых тонах звезда опубликовала на своей странице в Інстаграм.

В кадре Хадид в высоких черных микротрусиках сидит в откровенной позе. На голое тело она набросила черный пиджак, оголяющий грудь девушки. На ногах красавицы — черные гольфы в сеточку.

фото: instagram.com/bellahadid

Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Белла Хадид засветила грудь на фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter