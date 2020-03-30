Алена Шоптенко похвасталась стройными ногами в мини и призналась, что мечтает сделать после карантина
Украинская танцовщица Алена Шоптенко продемонстрировала свои стройные ноги.
На странице в Instagram звезда, которая никогда не снималась в откровенных фотосессиях, поделилась с поклонниками весьма пикантным фото.
На черно-белом опубликованном фото Алена позирует в черном мини-платье и босоножках на каблуках.
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"Не очень люблю короткие платья и каблуки. Не очень люблю шумные компании и мероприятия. Предпочитаю семейный ужин вместо ресторана. Выходные дома мне нравятся больше выездных. Чай с печеньем со сливочным маслом вместо бокала вина. Хороший фильм на диване люблю больше громкой музыки на вечеринке. Так вот, единственное, о чем я сейчас мечтаю: когда закончится карантин, надеть каблуки и короткое платье заняться именно тем, что я не люблю", - призналась под снимком Елена.
Поклонники хореографа отметили ее фото и поддержали ее желание. А большинство даже отметили, что тоже желают после карантина оторваться по полной.
"Лена, вы идеальны в любой одежде", "Неожиданно! Вы очень красивая", "Вам очень идут каблуки и мини, у вас идеальное тело!", "Да! Мне тоже прям очень хочется, когда закончится карантин пойти на дискотеку", - писали в комментариях подписчики знаменитости.
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