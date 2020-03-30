Дорофеева показала нежные поцелуи с мужем на фото
16:25, 30 марта 2020Звезды
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Позировали Надя и Вова в похожей одежде светлого оттенка в двух локациях – на кровати и на ступеньках.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Певица Надя Дорофеева вместе с супругом Владимиром Дантесом устроили себе дома интересную фотосессию через веб-камеру - это спецпроект Mozgientertainment и журнала ELLE. Автор снимков – Kate Kondratieva.
Снимки Надя разместила в своем Instagram.
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"Творчество + карантин = ♥. Самая настоящая и честная фотосессия через web-камеру!" – подписала снимки певица.
Позировали Надя и Вова в похожей одежде светлого оттенка в двух локациях – на кровати и на ступеньках. Было много романтических кадров, на которых супруги обнимались, целовались, влюблено смотрели друг на друга.
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