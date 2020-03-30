цей матеріал доступний українською

Дорофеева показала нежные поцелуи с мужем на фото

16:25, 30 марта 2020
Звезды
271 0
фото instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева вместе с супругом Владимиром Дантесом устроили себе дома интересную фотосессию через веб-камеру - это спецпроект Mozgientertainment и журнала ELLE. Автор снимков – Kate Kondratieva. 

Снимки Надя разместила в своем Instagram.

Читайте такжеПевица Деми Ловато случайно рассекретила нового бойфренда (видео)

"Творчество + карантин = ♥. Самая настоящая и честная фотосессия через web-камеру!" – подписала снимки певица.

Позировали Надя и Вова в похожей одежде светлого оттенка в двух локациях – на кровати и на ступеньках. Было много романтических кадров, на которых супруги обнимались, целовались, влюблено смотрели друг на друга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Надя Дорофеева