"Сваливай в Киев!": Седокова разгневала россиян новым фото
Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, вызвала шквал критики новым постом в Instagram.
Звезда опубликовала новый снимок в машине и рассказала, как переживает изоляцию.
#quarantinelife ✌🏻 Вчера вечером, в лифте, возвращаясь уставшие домой, Янис сказал мне: «Я никогда не видел людей, так отчаянно сражающихся за свой бизнес». 💜 Это самые важные слова. Мир никогда не будет прежним, но он совершенно точно научит нас быть мудрее и мыть руки. Через пару часов, у меня на странице, в прямом эфире, ещё один аукцион с подарками и классными ценами в @lastory_store . Будем друг друга радовать и баловать. Не упусти свою мечту. Я не упущу 💜 Все будет хорошо!
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Однако некоторым пользователям не понравилось, что Анна ездит по городу, где ввели особые меры из-за коронавируса и занимается бизнесом в условиях карантина. Также пользователи указали певице на то, что в такое время не стоит пользоваться лифтом, о чем она написала в посте.
"Сидите дома! Достали уже лазить по Москве! Или сваливай в Киев и там делай, что взбрендится", "Ой, а разве можно пользоваться лифтом во время эпидемии?", "Я извиняюсь вам делать вообще нехер??? Бабок много пожертвуйте тому кому они нужнее. Я разочаровался в вас. Вы занимаетесь только хайпом", - написали Седоковой пользователи.