"Сваливай в Киев!": Седокова разгневала россиян новым фото

Некоторым пользователям не понравилось, что Анна ездит по городу, где ввели особые меры из-за коронавируса.

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, вызвала шквал критики новым постом в Instagram.

Звезда опубликовала новый снимок в машине и рассказала, как переживает изоляцию.

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Однако некоторым пользователям не понравилось, что Анна ездит по городу, где ввели особые меры из-за коронавируса и занимается бизнесом в условиях карантина. Также пользователи указали певице на то, что в такое время не стоит пользоваться лифтом, о чем она написала в посте.

"Сидите дома! Достали уже лазить по Москве! Или сваливай в Киев и там делай, что взбрендится", "Ой, а разве можно пользоваться лифтом во время эпидемии?", "Я извиняюсь вам делать вообще нехер??? Бабок много пожертвуйте тому кому они нужнее. Я разочаровался в вас. Вы занимаетесь только хайпом", - написали Седоковой пользователи.