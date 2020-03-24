От коронавируса умерла звезда культовых итальянских фильмов

Свою лучшую роль актриса сыграла в фильме испанца Хуана Антонио Бардема «Смерть велосипедиста».

В испанском городе Сеговия от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, умерла на 90-м году жизни Лючия Бозе - звезда неореализма, актриса итальянского и испанского классического кино.

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16-летняя Лючия служила кассиршей в миланской кондитерской «Галли», где ее увидел Лукино Висконти и, пораженный красотой девушки, предрек ей большую кинокарьеру. У нее возник роман с братом режиссера, Эдуардо. Семья Висконти спонсировала конкурсы красоты, проходившие под эгидой принадлежавшей им косметической фирмы, и Лючия стала победительницей этого конкурса, обогнав свою соперницу Джину Лоллобриджиду, занявшую лишь третье место, пишет kommersant.

Лукино Висконти хотел снять Бозе в одном из своих первых проектов, но не сложилось. Она дебютировала у Джузеппе де Сантиса в фильме «Нет мира под оливами» и в том же 1950 году сыграла в «Хронике одной любви» Микеланджело Антониони. Оба режиссера были младшими соратниками Висконти и участниками движения неореализма. Через два года Бозе сыграет у Де Сантиса одну из лучших своих ролей в основанном на реальной трагедии фильме «Рим, 11 часов». Ее героиня Симона среди 200 других девушек приходит на собеседование, надеясь занять единственную вакансию - работу машинистки в офисе бухгалтера. Ссора за место в очереди приводит к толкотне и обрушению балкона: одна из героинь погибает, другие серьезно ранены.

Однако Бозе не была народной героиней, характерной для фильмов неореализма, хоть и не раз в них снималась («Девушки с площади Испании», «Меня губит любовь»). Обладая природным аристократизмом и утонченными манерами, она вскоре стала музой Антониони, который снимал ее в ролях депрессивных, отчужденных героинь света и полусвета из круга буржуазной или художественной элиты. Последнюю такую роль она сыграла в картине «Дама без камелий», на этом их сотрудничество кончилось: Антониони был очень требовательным режиссером, а Бозе почти не имела профессиональной подготовки, и он стал искать других актрис, остановившись в конце концов на Монике Витти.

Бозе же вышла замуж за испанского тореадора Луиса Мигеля Домингина и родила троих детей (старший, Мигель Бозе,- известный актер и певец). Она переехала в Барселону, ее ближайшим другом стал Пикассо, а свою лучшую роль актриса сыграла в фильме испанца Хуана Антонио Бардема «Смерть велосипедиста». Потом она на десятилетие, даже больше, ушла из кино. А вернувшись, играла преимущественно небольшие роли и камео: у Федерико Феллини («Сатирикон»), Витторио и Паоло Тавиани («Под знаком Скорпиона», а также у Жана Кокто, Лилианы Кавани, Педро Альмодовара.

Она стала живой легендой с экстравагантной внешностью и прекрасным хрипловатым голосом. Новый имидж ей, по свидетельству Бозе, создала ее внучка Бимба, модель, певица и дизайнер: «Она красила мои волосы в зеленый, желтый, красный и однажды, покрасив меня в синий цвет, сказала, что он идет мне больше всего. И вот уже больше 25 лет я с ним». Курить Лючия (или Лусия, как ее называли в Испании) не бросила, хотя еще в юности пережила туберкулез.

Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MBpic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

В последний раз Бозе появилась на Римском кинофестивале в конце октября прошлого года, а потом в телепередаче «Поужинай со мной по-гурмански». Она демонстрировала невероятное жизнелюбие и чувство юмора, радуя приглашенных множеством шуток и забавных историй, героями которых были в том числе великие режиссеры прошлого.

В 2000 году Лючия Бозе осуществила мечту своей юности - открыла первый в мире Музей ангелов.