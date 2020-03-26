Мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Сообщается, что женщина ранее решила самоизолироваться из-за контакта с людьми, приехавшими из-за границы.

Мать известной российской ведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в московском посёлке Коммунарка.

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Как сообщил сегодня, Telegram-канал Mash, сенатор и мать Ксении Собчак сейчас находится в главной коронавирусной клинике Москвы. Туда её привезли накануне днем, 25 марта, из деревни Горки.

«В данный момент Нарусова лежит в палате на третьем этаже клиники и проходит необходимое обследование», - уточнил канал.

Сообщается, что Нарусова ранее решила самоизолироваться из-за контакта с людьми, приехавшими из-за границы.