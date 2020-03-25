"Начинаем сходить с ума": солистка The Hardkiss показала, как развлекается на карантине (фото)
11:30, 25 марта 2020Звезды
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Певица Юлия Санина опубликовала забавное фото.
Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Солистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась своими впечатлениями о карантине.
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Певица опубликовала забавное фото в своем Instagram.
"Начинаем сходить с ума", - кратко, но емко подписала фото артистка.
На снимке Юлия изображена крупным планом. Певица в оверсайз толстовке, по всей видимости, изображает какое-то животное, а вместо ушей у нее - огромные листья декоративного растения.
Поклонники поддержали своего кумира, заявив, что Санина не одна "сходит с ума" из-за карантина: "Все мы уже понемногу сошли с ума от этого карантина", "Я уже давно", "Очень хорошее фото. Так дома трудно оставаться, но нужно, чтобы не распространять вирус", - написали фоловеры.
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