Муцениеце изменила татуировку в виде обручального кольца, посвященную звезде "Мажора" Прилучному (фото)

Вместо обручального кольца Агата сделала графичный рисунок.

31-летняя Агата Муцениеце лишила поклонников надежды на возможное воссоединение с 32-летним Павлом Прилучным. Актриса избавляется ото всех напоминаний о браке.

Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась снимком, на котором можно разглядеть ее татуировку на безымянном пальце. Раньше здесь красовалось изображение обручального кольца, пишет "Космополитан".

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Теперь взамен этого фанаты увидели графичный рисунок. Эти татуировки Агата и Павел сделали летом 2018 года. Тогда супруги переживали непростой период в отношениях.

Они даже думали развестись, но смогли сохранить брак. В честь седьмой годовщины пара и сделала парные тату в виде обручальных колец.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись. Однако вчера актеры появились вместе.