Брежнева показала фото в постели с Меладзе
09:07, 25 марта 2020Звезды
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Певица позирует, лежа на диване, а за шею ее обнимает мужская рука в обручальном кольце.
Снимок артистка опубликовала в InstaStories / instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева, которая вместе со своим мужем Константином Меладзе живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото.
Instagram Вера Брежнева
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Снимок артистка опубликовала в InstaStories.
На нем певица позирует, лежа на диване, а за шею ее обнимает мужская рука в обручальном кольце.
"Оставайтесь дома", - написала в хэштеге к фото певица.
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