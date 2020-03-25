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Брежнева показала фото в постели с Меладзе

09:07, 25 марта 2020
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Снимок артистка опубликовала в InstaStories / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, которая вместе со своим мужем Константином Меладзе живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Instagram Вера Брежнева

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Снимок артистка опубликовала в InstaStories.

На нем певица позирует, лежа на диване, а за шею ее обнимает мужская рука в обручальном кольце.

"Оставайтесь дома", - написала в хэштеге к фото певица.  

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Теги: #Меладзе#Вера Брежнева