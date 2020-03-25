Брежнева показала фото в постели с Меладзе

Певица позирует, лежа на диване, а за шею ее обнимает мужская рука в обручальном кольце.

Украинская певица Вера Брежнева, которая вместе со своим мужем Константином Меладзе живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото. Читайте такжеЭпатажная MARUV раздвинула ноги в провокационной фотосессии Снимок артистка опубликовала в InstaStories. На нем певица позирует, лежа на диване, а за шею ее обнимает мужская рука в обручальном кольце. "Оставайтесь дома", - написала в хэштеге к фото певица.

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