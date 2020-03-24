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Ратаковски обнажила упругие ягодицы и спрятала грудь за крошечным топом (фото)

21:15, 24 марта 2020
Звезды
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instagram.com/emrata

Фото звезды появилось в Instagram и уже получило тысячи положительных комментариев.

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Ратаковски снова продемонстрировала идеально стройную фигуру с равномерным загаром и взъерошенными волосами. На новой фотографии Эмили позирует в трусиках черного цвета, а вот бюстгальтер спрятала за маленьким топом серого тона.

Ногу модель отбросила вперед, выгодно показав фанатам упругие ягодицы.

Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.

На снимках 28-летняя модель позирует спиной, но обернувшись лицом к камере. Девушка надела раздельный комплект и голубые спущенные джинсы Levi's. Поверх снимков напечатан логотип марки.

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Теги: #США#карантин#Эмили Ратаковски