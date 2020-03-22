"Я видела все": Пугачева и Галкин удивили выходкой в прямом эфире (фото, видео)

В кадре во время прямого эфира Галкина появилась и Алла Борисовна.

У звезд — свои развлечения в период карантина. Так, запрещенная в Украине блогерша Анастасия Ивлеева и российский шоумен Максим Галкин под бокал вина решили провести совместный прямой эфир в Instagram.

Сюрпризом стало появление супруги Галкина Аллы Пугачевой в кадре. Он предложил Примадонне вина, на что певица сказала Ивлеевой: "... Не могу, ты ж сама говоришь, надо выглядеть хорошо".

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Стоит отметить, что 70-летняя Пугачева действительно выглядела прекрасно, хоть и без макияжа и с домашней укладкой.

"Алла Борисовна, выглядите просто очаровательно! Карантин вам на пользу! И без фильтров! Даже я с фильтром сижу", - сделала Настя комплимент Пугачевой.

Но настоящей неожиданностью для многих стало то, как Галкин поцеловал Примадонну в прямом эфире.

"Ой, ой, мои хорошие, все. Я видела все, можно заражаться", — воскликнула блогерша, увидев целующихся звезд.

Ранее на фан-странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее архивное фото, на котором она предстала в дерзком образе.