Полуголая Бритни Спирс в позе собаки заворожила поклонников (фото)
16:27, 20 марта 2020Звезды
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Певица занялась йогой на пляже
Бритни Спирс / Фото:instagram, britneyspears
Известная американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников новыми фото.
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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото артистка показала, как занимается йогой на пляже. Отметим, что певица в одном купальнике приняла несколько классических поз из йоги: "собака мордой вниз" и "собака, смотрящая вверх".
Поклонники с радостью восприняли новый пост своего кумира: "Очень вдохновляюще", "У тебя золотое сердце", "Королева фитнеса" - написали фоловеры.
Ранее Бритни Спирс опубликовала серию снимков со своим женихом Сэмом Асгари.
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