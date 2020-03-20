Полуголая Бритни Спирс в позе собаки заворожила поклонников (фото)

Певица занялась йогой на пляже

Известная американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников новыми фото.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка показала, как занимается йогой на пляже. Отметим, что певица в одном купальнике приняла несколько классических поз из йоги: "собака мордой вниз" и "собака, смотрящая вверх".

Поклонники с радостью восприняли новый пост своего кумира: "Очень вдохновляюще", "У тебя золотое сердце", "Королева фитнеса" - написали фоловеры.

Ранее Бритни Спирс опубликовала серию снимков со своим женихом Сэмом Асгари.