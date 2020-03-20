32-летняя Каменских показала свое лицо без макияжа (фото)
19:13, 20 марта 2020Звезды
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Певица позирует в белом свитшоте, при полном отсутствии макияжа и с собранными волосами.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.
Instagram Настя Каменских
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала свежее фото.
Певица позирует в белом свитшоте, при полном отсутствии макияжа и с собранными волосами. Рядом с ней ее собачка Мими.
"Счастье - это не то, что снаружи, а то, что внутри вас. Важно уметь пребывать в моменте. Не в прошлом или будущем, а здесь и сейчас", - подписала она фото.
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