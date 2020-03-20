32-летняя Каменских показала свое лицо без макияжа (фото)

Певица позирует в белом свитшоте, при полном отсутствии макияжа и с собранными волосами.

Украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала свежее фото.

Певица позирует в белом свитшоте, при полном отсутствии макияжа и с собранными волосами. Рядом с ней ее собачка Мими.

"Счастье - это не то, что снаружи, а то, что внутри вас. Важно уметь пребывать в моменте. Не в прошлом или будущем, а здесь и сейчас", - подписала она фото.