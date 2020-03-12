"Перекроила себя вдоль и поперек": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть "поплывшим" лицом (фото)

Совместное фото Овсиенко с Бари Алибасовым ужаснуло поклонников.

Певица Татьяна Овсиенко, судя по всему, попала в "заложники" омолаживающих процедур. Совместное фото Овсиенко с Бари Алибасовым ужаснуло поклонников. Наверное, если бы продюсер не рассказал публике, с кем именно позирует на фото, то Овсиенко мало бы кто вообще узнал.

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«Поплывшие» черты лица Татьяны ужаснули сеть.

«Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа», «Перекроила себя вдоль и поперек», «Вообще не узнать», «Грустно, что Овсиенко превращается в бабку», «На кого она стала похожа? Тётка надутая», - ругают певицу фанаты.

Татьяна Овсиенко - уроженка Киева, в Москву переехала после окончания колледжа, и стала петь в популярной группе "Мираж".