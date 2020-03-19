"Что за треш с губами?": Ани Лорак шокировала своим лицом в новом клипе (фото, видео)
12:51, 19 марта 2020Звезды
352 0
Лорак позировала в элегантных платьях, которые однако подчеркивали ее внушительного размера грудь.
Внимание пользователей привлекли губы певицы, которые порой казались неестественно большими / скриншот
Ани Лорак выпустила новый клип на песню "Обещаю". Режиссером видео стал клипмейкер Радислав Лукин.
Видео доступно на канале певицы на YouTube.
Читайте такжеЛобода в вульгарном наряде задрала ногу выше головы и разозлила сеть (фото)
В клипе артистка появилась в чуть более закрытых нарядах, чем обычно. Она позировала в элегантных платьях, которые однако подчеркивали ее внушительного размера грудь. Также внимание пользователей привлекли губы певицы, которые порой казались неестественно большими.
"Что за треш с губами?", - написал ей в комментариях один из пользователей. "А что с губками, хоть и показывают мельком?", - поддакнул другой.
Впрочем, большинству поклонников новая видеоработа певицы пришлась по душе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter