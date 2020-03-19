"Что за треш с губами?": Ани Лорак шокировала своим лицом в новом клипе (фото, видео)

Лорак позировала в элегантных платьях, которые однако подчеркивали ее внушительного размера грудь.

Ани Лорак выпустила новый клип на песню "Обещаю". Режиссером видео стал клипмейкер Радислав Лукин.

Видео доступно на канале певицы на YouTube.

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В клипе артистка появилась в чуть более закрытых нарядах, чем обычно. Она позировала в элегантных платьях, которые однако подчеркивали ее внушительного размера грудь. Также внимание пользователей привлекли губы певицы, которые порой казались неестественно большими.

"Что за треш с губами?", - написал ей в комментариях один из пользователей. "А что с губками, хоть и показывают мельком?", - поддакнул другой.

Впрочем, большинству поклонников новая видеоработа певицы пришлась по душе.