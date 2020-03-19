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"Что за треш с губами?": Ани Лорак шокировала своим лицом в новом клипе (фото, видео)

12:51, 19 марта 2020
Звезды
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Внимание пользователей привлекли губы певицы, которые порой казались неестественно большими / скриншот

Видео доступно на канале певицы на YouTube.

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В клипе артистка появилась в чуть более закрытых нарядах, чем обычно. Она позировала в элегантных платьях, которые однако подчеркивали ее внушительного размера грудь. Также внимание пользователей привлекли губы певицы, которые порой казались неестественно большими. 

"Что за треш с губами?", - написал ей в комментариях один из пользователей. "А что с губками, хоть и показывают мельком?", - поддакнул другой. 

Впрочем, большинству поклонников новая видеоработа певицы пришлась по душе.

 

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Теги: #Ани Лорак#Лорак