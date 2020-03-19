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Еще одна актриса из сериала "Игра престолов" инфицирована коронавирусом

10:45, 19 марта 2020
Звезды
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Британская актриса Индира Варма призналась, что заболела коронавирусом / Фото: instagram.com/indypindy9/

Английская актриса, известная многим по роли Элларии Сэнд в сериале "Игра престолов" Индира Варма сообщила, что подхватила новый коронавирус.

В своем Instagram знаменитость призналась, что чувствует себя плохо и что из-за болезни постоянно находится в постели. Варма поделилась, что из-за вируса была вынуждена отменить репетиции постановки "Чайка" по пьесе Антона Чехова. В ней, кстати, актриса играет вместе с Эмилией Кларк.

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"Я в постели и это не хорошо. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к ближним", - написала Варма.

Артистка также разместила фото с коллегами со съемочной площадки "Чайки" и выразила сожаление, что из-за пандемии так много постановок по всему миру пришлось отменить.

"Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас (и правительство) поддержать нас. Чайка, как птица феникс, восстанет из пепла", - подчеркнула Варма.

Как ранее сообщал УНИАН, еще один актер из сериала "Игра престолов" заболел на коронавирус. Это норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда.

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Теги: #карантин#актриса#Игра Престолов#коронавирус