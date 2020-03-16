Панин в женском купальнике встал в неприличную позу на пляже (фото)

Алексей Панин продолжает шокировать публику.

Скандально известный актер Алексей Панин продолжает шокировать публику. На этот раз он примерил женский купальник и сфотографировался в нем на побережье.

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Снимок он выложил в своем Instagram.

На этот раз Панин решил устроить эротическую фотосессию. Фанаты актера могут подумать, что ничего удивительного в этом нет, но все же новые снимки вызвали бурную реакцию у общественности.

"Все! Долой нудизм! С сегодняшнего дня только в купальнике", - написал под фотографией Панин.