Звезды, политики и спортсмены: кто из известных людей заразился коронавирусом (видео)

Вирус не обошел известных людей, спортсменов и политиков.

Коронавирусная инфекция активно распространяется по миру. Болеют люди из разных слоев населения, люди разных профессий и возраста. Вирус не обошел известных людей, спортсменов и политиков.

Так, на коронавирус заболел голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли в Австралии, там они и подхватили вирус. Супруги сейчас - на самоизоляции.

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Подтвердили коронавирус и у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо. Джастин Трюдо будет оставаться две недели на домашнем карантине.

Заразилась инфекцией и первая урядовиця Испании - министр по вопросам равенства Ирен Монтеро. Кроме того, из-за болезни Монтеро, все члены правительства Педро Санчеса должны пройти диагностические тесты, чтобы проверить возможность заражения.

Также на коронавирус заболел министр внутренних дел Австралии Питер Даттон. Министр отметил, что чувствует себя хорошо.

Министр культуры Франции Франк Ристер тоже инфицирован коронавирусом.

Тренер лондонской команды "Арсенал" Микель Артета также получил положительный тест на коронавирус. Вся первая команда "канониров", тренерский штаб и значительное количество сотрудников - на карантине.

Также на коронавирус заболел итальянский футболист "Сампдория" Маноло Габбьядини.

"Я также получил положительный результат на коронавирус. Я хочу поблагодарить всех, кто написал мне, много сообщений уже пришли. Я все еще хочу сказать вам, что со мной все в порядке, так что не волнуйтесь. Соблюдайте правила, оставайтесь дома, и все получится", - написал Габбьядини.

Заразился инфекцией и баскетболист Руди Гобер, который раньше шутил с коронавируса.

Также есть и те, кто не смог побороть коронавирус.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая COVID-19.