Вечно молодая звезда "Основного инстинкта" снялась с молодым красавцем (фото)
10:30, 13 марта 2020Звезды
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Актриса Шерон Стоун украсила обложку глянца.
Шерон Стоун снялась для индийской версии Harper's Bazaar / Фото: Instagram.com/bazaarindia
Звезда "Основного инстинкта" 62-летняя Шерон Стоун снялась для индийской версии журнала Harper's Bazaar.
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Вечно молодая актриса показала несколько образов в роскошных пышных платьях, а также более стильный и сдержанный лук в черном комбинированном костюме.
На некоторых фото знаменитость позирует вместе с молодым мужчиной на байке.
Отметим, что несколько снимков с этой фотосессии Шерон Стоун опубликовала в своем Instagram. Поклонники тут же усыпали актрису комплиментами: "Вы такая прекрасная", "Красота и талант! Я обожаю вас!", "Всегда красивая и стильная".
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