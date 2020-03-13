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Вечно молодая звезда "Основного инстинкта" снялась с молодым красавцем (фото)

10:30, 13 марта 2020
Звезды
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Шерон Стоун снялась для индийской версии Harper's Bazaar / Фото: Instagram.com/bazaarindia

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Вечно молодая актриса показала несколько образов в роскошных пышных платьях, а также более стильный и сдержанный лук в черном комбинированном костюме. 

На некоторых фото знаменитость позирует вместе с молодым мужчиной на байке.

Отметим, что несколько снимков с этой фотосессии Шерон Стоун опубликовала в своем Instagram. Поклонники тут же усыпали актрису комплиментами: "Вы такая прекрасная", "Красота и талант! Я обожаю вас!", "Всегда красивая и стильная".

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Теги: #актриса#фото