Самая популярная актриса на Pornhub рассказала о страхах и проблемах с бойфрендами (видео)

По словам актрисы, из-за работы в порноиндустрии она не хочет иметь детей.

Самая популярная порноактриса 2017 и 2018 года, а также самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub Райли Рид рассказала о проблемах в отношениях с семьей и страхе перед будущим из-за своей карьеры.

Она опубликовала ролик об этом на своём YouTube-канале.

Читайте такжеОт порноактрисы к писательнице: Саша Грей отмечает 31 день рождения (видео)«Я встречалась с настолько неуверенными в себе чуваками, что посреди свидания они уточняли, помню ли я их имя. И такое происходило не раз. А один чувак вовсе заявил, что заставит меня уйти из порно – и это на третьем свидании. Насколько надо быть наглым, чтобы потребовать меня уйти с моей работы. Однажды мы встречались с парнем два года, и основной проблемой в отношениях был тот факт, что я занимаюсь порно. Лишь после нашего расставания он признался, что иногда ему даже не хотелось целоваться со мной», – рассказала девушка.

Говоря об отношениях с членами семьи, Райли Рид заявила, что со многими их них она не разговаривает.

«Я потеряла свою семью. Я не разговариваю с моими братьями и сестрами. Они либо пытаются использовать меня, либо, как отец, не хотят быть замеченными в моей компании», – сказала она.

На вопрос, стоит ли идти сниматься в порно, Ридли ответила отрицательно: «Это реально усложняет твою жизнь. Ты просто выставляешь себя на бесконечное осуждение людей. И тебе просто должно быть норм с тем, что любой желающий каждый день будет шеймить тебя. Тебе просто должно быть это норм. Из-за порно я не хочу иметь детей просто потому, что я не хочу, чтоб им предстояло столкнуться с травлей из-за их матери».

Также девушка поделилась, что самым страшным для нее в работе являются проверки на ВИЧ.

«Это п****ц как страшно. Потому что если у кого-то что-то нашли, вся индустрия встает. Нет никакой работы, ничего, только бесконечные сдачи анализов. И не дай бог, ты попадёшь в карантин (когда один из актёров болен, и все его партнеры должны сдать анализы на дополнительную проверку). Это очень страшно. К счастью, со мной такого не было», – заявила она.

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