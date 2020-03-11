"Ух, какая": загадочная Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком в винтажном плаще

Очередной снимок певицы появился в Instagram.

Уехавшая в Россию украинская певица Ани Лорак пожелала своим поклонникам «хорошего, теплого вечера», опубликовав загадочное фото в сером плаще.

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Очередной снимок певицы появился в Instagram.

В комментариях пользователи восхитились интригующим образом певицы.

Ранее Ани Лорак поздравила своих подписчиц в Instagram c 8 Марта роликом, на котором она предстает с лепестками цветов на щеке. На видео в глаза бросается неестественное преображение артистки: видно, что она увеличила губы и прибегла к уколам красоты.