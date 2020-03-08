Ани Лорак шокировала своим лицом (фото)

На видео в глаза бросается неестественное преображение артистки.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак поздравила своих подписчиц в Instagram c 8 Марта роликом, на котором она предстает с лепестками цветов на щеке.

На видео в глаза бросается неестественное преображение артистки: видно, что она увеличила губы и прибегла к уколам красоты.

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"Ну, что с лицом?", "Вау", "Шикарная", "Такая красивая", "Верните прежнюю Каролину", - пишут в комментариях к ролику Лорак.

"С праздником, дорогие, милые девочки. Самые красивые цветы мира – это Вы! Пусть улыбка всегда сияет внутри и снаружи!", - написала исполнительница.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram нежное фото, на котором она позирует с букетом роз.