Ани Лорак шокировала своим лицом (фото)
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак поздравила своих подписчиц в Instagram c 8 Марта роликом, на котором она предстает с лепестками цветов на щеке.
На видео в глаза бросается неестественное преображение артистки: видно, что она увеличила губы и прибегла к уколам красоты.
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"Ну, что с лицом?", "Вау", "Шикарная", "Такая красивая", "Верните прежнюю Каролину", - пишут в комментариях к ролику Лорак.
"С праздником, дорогие, милые девочки. Самые красивые цветы мира – это Вы! Пусть улыбка всегда сияет внутри и снаружи!", - написала исполнительница.
Ранее известная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram нежное фото, на котором она позирует с букетом роз.