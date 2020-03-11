На концерте MOZGI фанатка чуть не осталась без волос (видео)

По словам фронтмена группы Потапа, запутавшиеся в установке волосы удалось достать.

На концерте популярной украинской группы MOZGI волосы поклонницы запутались в установке для диоксида углерода.

Читайте такжеЭто сюр: в новом клипе группы Mozgi Потап перевоплотился в женщину (видео)Об этом фронтмен коллектива Потап рассказал в Instagram.

«А мы всегда просим, чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене», – написал он.

По словам музыканта, девушка не пострадала: ее волосы удалось извлечь из прибора.

Ранее УНИАН сообщал, что группа MOZGI впервые спустя долгое время выпустила новый клип.