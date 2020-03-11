На концерте MOZGI фанатка чуть не осталась без волос (видео)
16:52, 11 марта 2020Звезды
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По словам фронтмена группы Потапа, запутавшиеся в установке волосы удалось достать.
Поклонница MOZGI очень близко подошла к сцене / bodo.ua
На концерте популярной украинской группы MOZGI волосы поклонницы запутались в установке для диоксида углерода.
Читайте такжеЭто сюр: в новом клипе группы Mozgi Потап перевоплотился в женщину (видео)Об этом фронтмен коллектива Потап рассказал в Instagram.
«А мы всегда просим, чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене», – написал он.
По словам музыканта, девушка не пострадала: ее волосы удалось извлечь из прибора.
А мы всегда просим что бы люди не подходили близко к приборам на сцене , но похоже Пурим это не касается)) С девчушкой все впорядке , волосы достали! Happy Purim, be careful with co2 on a stage it might catch your hair))) she is good , no worries #purim #mozgi @mozgiband @bondar_aleksey
Ранее УНИАН сообщал, что группа MOZGI впервые спустя долгое время выпустила новый клип.
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