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На концерте MOZGI фанатка чуть не осталась без волос (видео)

16:52, 11 марта 2020
Звезды
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Поклонница MOZGI очень близко подошла к сцене / bodo.ua

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«А мы всегда просим, чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене», – написал он.

По словам музыканта, девушка не пострадала: ее волосы удалось извлечь из прибора.

Ранее УНИАН сообщал, что группа MOZGI впервые спустя долгое время выпустила новый клип.

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Теги: #Потап#MOZGI