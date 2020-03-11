Супермодель Эмили Ратаковски показала идеально плоский живот (фото)
11:26, 11 марта 2020Звезды
352 0
Модель была одета в стильный черный костюм, состоящий из брюк на цепочке и кроп-топа, открывающего живот.
Instagram Эмили Ратаковски
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантными фото.
Снимки размещены в ее Instagram.
Ратаковски появилась на званом ужине вместе со своим мужем. Модель была одета в стильный черный костюм, состоящий из брюк на цепочке и кроп-топа, открывающего живот.
Как сообщал УНИАН, Семенович показала выдающуюся грудь в платье с глубоким декольте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter