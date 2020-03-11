цей матеріал доступний українською

Супермодель Эмили Ратаковски показала идеально плоский живот (фото)

11:26, 11 марта 2020
Звезды
352 0
Instagram Эмили Ратаковски

Снимки размещены в ее Instagram.

Ратаковски появилась на званом ужине вместе со своим мужем. Модель была одета в стильный черный костюм, состоящий из брюк на цепочке и кроп-топа, открывающего живот. 

Как сообщал УНИАН, Семенович показала выдающуюся грудь в платье с глубоким декольте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель#Эмили Ратаковски