Семенович показала выдающуюся грудь в платье с глубоким декольте (фото)

На фото Семенович позирует в эффектном красном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь артистки.

Российская певица Анна Семенович похвасталась своими аппетитными формами в откровенном наряде.

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Пикантной фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Семенович позирует в эффектном красном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь артистки.

"Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом – покажи ей свои зубы в широкой улыбке и она не устоит", – подписала снимок Семенович.