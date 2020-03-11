Семенович показала выдающуюся грудь в платье с глубоким декольте (фото)
09:45, 11 марта 2020Звезды
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На фото Семенович позирует в эффектном красном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь артистки.
Instagram Анна Семенович
Российская певица Анна Семенович похвасталась своими аппетитными формами в откровенном наряде.
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Пикантной фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.
На фото Семенович позирует в эффектном красном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь артистки.
"Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом – покажи ей свои зубы в широкой улыбке и она не устоит", – подписала снимок Семенович.
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