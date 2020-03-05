Как в фильме "Люди в черном": Тодоренко поразила фанов неожиданным образом (фото)

Регина Тодоренко выложила фото с нового шоу.

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с фанатами новым образом со съемок очередного шоу.

Фото звезда опубликовала в Instagram.

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Для новой съемки Тодоренко надела черный костюм мужского покроя, белую рубашку и галстук. Суровый образ певица разбавила игривой позой: подняла правой рукой хвост длинных волос.

Официальный стиль Тодоренко дополнила ярко-красной помадой.

В комментариях подписчики отметили, что образ очень напоминает американские ленты: «Регина Бонд», «Регина, ты как из фильма «Люди в черном». Шикарно выглядишь», «Бизнес-вумен», «Люди в черном» отдыхают».

Ранее Тодоренко выложила в Instagram уютную семейную фотографию с сыном в игрушечном автомобиле.