"Как похожи на мужа": Регина Тодоренко села в игрушечное авто к сыну (фото)

На фото Регина нежно поддерживает малыша, который в это время сидит за рулем машины.

Популярная украинская певица Регина Тодоренко, которая переехала в РФ после замужества, выложила в Instagram очередную семейную фотографию с сыном.

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Для почти зимней прогулки певица выбрала теплую одежду: большую вязаную шапку и шарф красного цвета, а также плотную темно-зеленую куртку. На фото Регина нежно поддерживает сына, который в это время сидит за рулем детского авто.

Снимок впечатлил пользователей соцсети, а кое-кто заметил сходство певицы и малыша с внешностью ее мужа Влада Топалова: «Вы так с Владом похожи», «Вы тут с Владом так похожи на этом фото. Говорят, что в парах становятся похожими друг на друга».

Как сообщал УНИАН, ранее Тодоренко выложила в Instagram селфи, на котором позировала без макияжа и с распущенными волосами, что повлияло на впечатление со стороны ее сторонников.