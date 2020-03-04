Бритни Спирс снялась в купальнике бабушки и задумалась избавиться от тату (фото)

По словам певицы, бабушка подарила ей "много прекрасных вещей".

Американская певица Бритни Спирс опубликовала серию фотографий в купальнике, который ей остался от бабушки.

Читайте такжеБритни Спирс показала, как во время танца сломала ногу (видео)Снимки она разместила в своем Instagram.

«Без макияжа, только тушь и купальный костюм моей бабушки. Она подарила мне так много прекрасных вещей… Ее туалетный столик был старомодным и с овальным зеркалом… Ее вещи были на порядок дороже всего, что я когда-либо видела… или, может быть, это так казалось, потому что они были такими хрупкими», – отметила Бритни в подписи к фото.

Кроме того, она призналась, что подумывает свести татуировку на запястье (пара розовых игральных костей), посвященную ее бывшему мужу – танцору Кевину Федерлайну.

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