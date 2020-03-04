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Бритни Спирс снялась в купальнике бабушки и задумалась избавиться от тату (фото)

17:40, 04 марта 2020
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Бритни Спирс хочет свести татуировку на запястье / instagram.com/britneyspears

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«Без макияжа, только тушь и купальный костюм моей бабушки. Она подарила мне так много прекрасных вещей… Ее туалетный столик был старомодным и с овальным зеркалом… Ее вещи были на порядок дороже всего, что я когда-либо видела… или, может быть, это так казалось, потому что они были такими хрупкими», – отметила Бритни в подписи к фото.

Кроме того, она призналась, что подумывает свести татуировку на запястье (пара розовых игральных костей), посвященную ее бывшему мужу – танцору Кевину Федерлайну.

По словам Бритни, этот купальник остался ей от бабушки / instagram.com/britneyspears

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Теги: #Бритни Спирс