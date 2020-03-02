Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились вместе после объявления о разводе

На фото пара держала в руках подарки и цветы. Артисты выглядели счастливыми и улыбались.

Всего несколько дней назад актер Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце объявили о разводе, а вчера они уже снова появились вместе.

Соответствующий снимок опубликован в Instagram Прилучного.

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На фото пара держала в руках подарки и цветы. Артисты выглядели счастливыми и улыбались.

Поклонники пары тут же отметили, что им не стоит разводиться. По их словам, Агату и Павла невозможно представить с другими избранниками. «Не расставайтесь, ну как же так?»; «Такие веселые! Все плохое забывается, глядя на ваши улыбки»; «Самые лучшие! Будьте всегда вместе», — отреагировали пользователи Сети.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись.