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Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились вместе после объявления о разводе

09:44, 02 марта 2020
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Поклонники пары тут же отметили, что им не стоит разводиться / Instagram Павел Прилучный

Соответствующий снимок опубликован в Instagram Прилучного.

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На фото пара держала в руках подарки и цветы. Артисты выглядели счастливыми и улыбались.

Поклонники пары тут же отметили, что им не стоит разводиться. По их словам, Агату и Павла невозможно представить с другими избранниками. «Не расставайтесь, ну как же так?»; «Такие веселые! Все плохое забывается, глядя на ваши улыбки»; «Самые лучшие! Будьте всегда вместе», — отреагировали пользователи Сети. 

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись.

 

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Теги: #актер#развод