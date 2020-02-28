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"Насиликоненная": Ани Лорак удивила большой грудью в тизере нового клипа (видео)

12:40, 28 февраля 2020
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Лорак получила массу комплиментов, опубликовав фото / instagram.com/anilorak

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Короткий ролик опубликован на странице певица в Instagram. 

В новом видео певица предстает сразу в нескольких образах. Один из них включает себя верх от купальника. 

Многие пользователи в комментариях к ролику написали, что все клипы у Лорак стали однотипные, и их неинтересно смотреть. 

"Да ну такое, какое-то потрепанное уже", "Насиликоненная", - также написали под видео.

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Теги: #клип#Ани Лорак