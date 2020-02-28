"Насиликоненная": Ани Лорак удивила большой грудью в тизере нового клипа (видео)
12:40, 28 февраля 2020Звезды
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Многие пользователи в комментариях к ролику написали, что все клипы у Лорак стали однотипные.
Лорак получила массу комплиментов, опубликовав фото / instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак показала тизер нового клипа на песню "Я бы летала". Премьера клипа запланирована на 3 марта.
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Короткий ролик опубликован на странице певица в Instagram.
В новом видео певица предстает сразу в нескольких образах. Один из них включает себя верх от купальника.
Многие пользователи в комментариях к ролику написали, что все клипы у Лорак стали однотипные, и их неинтересно смотреть.
"Да ну такое, какое-то потрепанное уже", "Насиликоненная", - также написали под видео.
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