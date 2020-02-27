Седокова поразила сеть новым фото в купальнике и рассказала о табу в еде

По словам звезды, с недавних пор она вынуждена ограничить собственный рацион.

Украинская певица Анна Седокова, которая проживает на территории РФ, показала подписчикам свою фигуру в купальнике и рассказала о своем питании.

Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram.

На нем певица позирует в белом купальнике, демонстрируя, среди прочего, свои стройные ноги.

Она также поведала о недавних изменениях в своем рационе.

"Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость... Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь", - рассказала она.

К таким продуктам, по ее словам, относятся яйца и молочка. "Я, человек обожающий все что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты", - отметила Седокова.

Она заявила, что намерена отказаться на неделю от яиц и молочных продуктов, предложив поклонникам последовать ее примеру.

Подписчики звезды положительно оценили ее фигуру. Многие также выразили готовность ограничить себя в употреблении некоторых продуктов.

"Я с Вами))) улучшим своё тело", "Ты и так шикарна", "Секси", "Аня, может быть беседу для тех кто хочет похудеть?", "Блин, давайте с понедельника хотя бы", "зачем худеть - идеальная же!", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова в толстовке с котиком рассказала, как пользоваться Instagram и не навредить себе.