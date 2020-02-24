Седокова в толстовке с котиком рассказала, как пользоваться Instagram и не навредить себе

Анна Седокова рассказала о том, как сберечь свое психическое здоровье при использовании соцсети Инстаграм.

Украинская певица Анна Седокова, живущая и работающая в России, рассказала, как пользоваться соцсетью Instagram, чтобы это не вредило самому себе.

На снимке, опубликованном в Instagram Седокова предстала в ярко-оранжевой толстовке, на которой нарисован довольный котик, держа одной лапкой бутылку, а другой - показывая неприличный жест.

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В подписи к фото Седокова поделилась своим рецептом спокойной "жизни" в Инстаграме.

"Как быть в Инстаграм и не вредить себе? Я отписываюсь не только от тех, кто мне не интересен, но и от тех, кто вызывает во мне не те эмоции. Не правильные... Хочу отписаться ещё от половины людей", - пишет певица.

Седокова напомнила, что ещё три года назад британское Королевское общество здравоохранения назвало Инстаграм самой вредной соцсетью с точки зрения влияния на психическое здоровье.

При этом она отмечает, что представители соцсети стараются бороться с этой проблемой.

"Сначала, посредством отмены лайков (жаль, что эксперимент так и не дошёл до нас), ведь они были разработаны с использованием психологии азартных игр, и ты хочешь ещё и ещё, все больше и больше. В октябре 2019 сообщили о том, что будут удалены все маски, которые меняют лицо, будто ты только от пластического хирурга, но и этого я не заметила. А в конце января появилась новость, что Инстаграм начал скрывать фотографии, обработанные в фотошопе", - пишет Седокова.

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Певица предлагает свой вариант того, как исправить это и обезопасить себя в Instagram. "Отписаться от всех профилей, которые вызывают неприязнь, не вдохновляют, а наоборот заставляют чувствовать себя хуже, чем ты есть. Включить в настройках фильтр негативных комментариев. Подключите функцию ограниченного доступа к нежелательным аккаунтам, если не хотите блокировать знакомых; установить в разделе "ваши действия" ограничитель времени на пользование Инстаграм. Например, два часа в день. У меня, кстати, есть такое приложение для всех соцсетей. Понимать, что мы видим только то, что нам показывают, обратной стороны никто не может знать. Так же, как и количество фильтров на "идеальном" селфи. Думать о себе. Да, фото в купальнике соберёт больше лайков, но тебе так нравится пейзаж за окном. И именно в этом вся ты. Будь собой", - считает певица.

"Помнить, что никакая статистика не вечна. Сегодня ты в топе и рекомендациях, а завтра уже внизу. А потом опять вверху. В этом и есть течение жизни", - подытожила Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова заинтриговала поклонников новым фото с длинными косичками.