СМИ: Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк в Малибу за 7 миллионов долларов

Когда-то в этом роскошном доме жил актер, снимавшийся в "Спасателях Малибу".

Уже 1 апреля Меган Маркл и принц Гарри окончательно “станут свободными” - вступит в силу их отказ от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. Напомним, что заявление об отречении со стороны Меган и Гарри прозвучало 8 января. После чего последовал длительный процесс “внутренних разбирательств”. Ведь, как утверждают источники, даже отец и бабушка Гарри (принц Чарльз и Ее Величество Елизавета II) узнали о решении герцогов Сассекских едва ли не в день их заявления. Как бы там ни было, скандальная пара постепенно налаживает жизнь и строит планы на будущее.

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Как пишет РБК-Украина, после “Мегзита” Меган и Гарри рассматривали в качестве постоянного места жительства две страны - Канаду и США. Сразу же после заявления об отречении Меган с сыном Арчи улетели в Канаду, где обустроились в роскошном особняке на острова Ванкувер. Однако Гарри и Меган пока не спешат покупать там недвижимость.

Так, по информации портала Daily Mail, герцоги Сассекские весной все же планируют перебраться в США, как они и планировали это сделать изначально. Как сообщают инсайдеры издания, Меган Маркл и принц Гарри уже присмотрели себе не менее роскошный особняк в Малибу. Таким образом молодая семья будет ближе к матери Меган - Дории Регланд. А также силиконовой долине и Голливуду.

Меган и Гарри планируют арендовать особняк, который ранее принадлежал звезде культового сериала “Спасатели Малибу” Дэвиду Чэрвету и его жене Брук Берк.

Особняк с огромной территорией оценивается в 7 миллионов долларов. В нем есть 10 ванных комнат, 8 спален, домашний кинотеатр и винный погреб. На территории расположены гараж на четыре машины, бассейн и теннисный корт.

Дом выполнен в средиземноморском стиле. Интерьер в нем также оформлен преимущественно в светлых тонах. Отделка - преимущественно дерево и камень, исключительно натуральные элементы, на чем “помешана” Меган. Также в интерьере наблюдается много текстиля, большое количество огромных панорамных окон. Из-за чего интерьер визуально кажется шире и уютнее.

Отмечается, что если Гарри и Меган действительно решаться переехать в этот дом, то их ближайшими соседями станут такие звезды, как Мел Гибсон, Роберт Дауни-младший и Кейтлин Дженнер. Интересно, что именно Кайтлин была первой, кто сообщил журналистам о том, что герцог и герцогиня Сассекские ищут себе дом в Малибу. Отметим, что Кейтлин Дженнер - американская телезвезда, в прошлом — Уильям Брюс Дженнер. Является отцом Кайли и Кендалл Дженнер - сестер моделей и бизнес-леди.