Чапкису - 90: Зеленский наградил знаменитого хореографа орденом Ярослава Мудрого

Сегодня Григорию Чапкису исполняется 90 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил хореографа Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого. Читайте такжеМолодая возлюбленная 89-летнего Чапкиса пришла на "Танцы со звездами" (видео) Соответствующий указ № 56/2020 от 24 февраля размещен на сайте главы государства. «Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича -хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко», - говорится в документе. Президент наградил Чапкиса за «выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство». *** Сегодня, 24 февраля, Чапкису исполняется 90 лет. Григорию Чапкису - 90 лет: видео

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