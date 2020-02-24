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Чапкису - 90: Зеленский наградил знаменитого хореографа орденом Ярослава Мудрого

12:21, 24 февраля 2020
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Григорий Чапкис празднует юбилей / фото УНИАН

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Соответствующий указ № 56/2020 от 24 февраля размещен на сайте главы государства.

«Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича -хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко», - говорится в документе.

Президент наградил Чапкиса за «выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство».

*** Сегодня, 24 февраля, Чапкису исполняется 90 лет.

Григорию Чапкису - 90 лет: видео

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Теги: #орден#Владимир Зеленский