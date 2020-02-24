Чапкису - 90: Зеленский наградил знаменитого хореографа орденом Ярослава Мудрого
12:21, 24 февраля 2020Звезды
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Сегодня Григорию Чапкису исполняется 90 лет.
Григорий Чапкис празднует юбилей / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский наградил хореографа Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого.
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Соответствующий указ № 56/2020 от 24 февраля размещен на сайте главы государства.
«Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича -хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко», - говорится в документе.
Президент наградил Чапкиса за «выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство».
*** Сегодня, 24 февраля, Чапкису исполняется 90 лет.
Григорию Чапкису - 90 лет: видео
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