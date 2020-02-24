"Дети - это клево": Джамала призналась, сколько еще раз планирует рожать (видео)

Ранее стало известно о второй беременности певицы.

Певица Джамала, которая сейчас беременна во второй раз, призналась, что хочет еще детей.

Об этом она сказала в интервью программе "Світське життя".

"Еще двоих, дай Бог, и нормально", - сказала Джамала.

Она призналась, что дети положительно влияют на ее жизнь.

"Мне кажется, что дети - это клёво, они вдохновляют, постоянно тебя держат в тонусе, настраивают на жизнь. Для нас это означает, для меня - много написать песен, чтобы был запас, а для него (мужа, - УНИАН) это означает много денег", - отметила она.

По словам певицы, к информации о ее второй беременности близкие люди отнеслись нормально. Она также сообщила, что отдала почти все свои вещи от прошлой беременности.

"Я готовлю очень много яркого гардероба, чтобы вдохновлять всех беременных женщин", - пообещала певица.

Напомним, что в марте 2018 года Джамала родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов. 12 февраля она сообщила о своей второй беременности.