Принцу Гарри и Меган Маркл запретили использовать бренд SussexRoyal

Супруги не смогут использовать бренд из-за британских законов, регулирующих применение термина "королевский".

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, перестанут пользоваться брендом SussexRoyal, который они хотели использовать в названии своего фонда и применяли в соцсетях.

В бренде используется слово Royal ("королевский"), а Меган и Гарри 31 марта готовятся окончательно отказаться от своих королевских обязанностей, пишет BBC.

Представитель четы в пятницу сообщил, что супруги не смогут использовать бренд из-за британских законов, регулирующих применение термина "королевский". Супруги не смогут, как хотели, назвать фонд Sussex Royal Foundation.

Заявление на юридическую регистрацию бренда, поданное парой в июне прошлого года, отозвано.

Ранее чета потеряла право на использование титула "Его\Ее Высочество". Однако по поводу слова Royal договориться не удалось.

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Как говорится в заявлении пары, в ближайшее время они будут посвящать все силы работе, связанной с основанием нового фонда, но словосочетания Sussex Royal в его названии не будет.

"Герцог и герцогиня Сассекские не собираются использовать бренд SussexRoyal ни в одном регионе мира, начиная с весны 2020 года", - говорится в заявлении.

На этой неделе стало известно, что Меган и Гарри официально перестанут исполнять королевские обязанности 31 марта. Их офис в Букингемском дворце закроется 1-го апреля.

Как сообщал УНИАН, в январе принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении снять с себя королевские полномочия. Из-за этого они перестанут официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование.

После объявления о смене своего статуса супруги переехали в Канаду. Они заверили, что намерены регулярно приезжать в Великобританию.