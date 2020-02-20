Шнуров подался в политику: "я внесу яркие краски, со мной будет явно веселее"

Музыкант вступил в "Партию Роста".

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом «Партии Роста».

Как сообщает Forbes, Шнурова приняли в российскую «Партию Роста», которую возглавляет бизнесмен Борис Титов. Более того, Титов согласился дать Шнурову первый номер в списке.

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«Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя вот завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде «Партии Роста». Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее», – заявил он.

Стоит отметить, что в марте 2019 года Сергей Шнуров заявлял, что не собирается заниматься политикой: «Из меня какой политик? Политик – это слишком ответственно и слишком много сидеть нужно. Я человек неусидчивый».

Слухи о планах музыканта пойти в политику появились после того, как он вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре и заявил о последнем туре группы «Ленинград».