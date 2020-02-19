Ратаковски не надела белье под тесное платье и засветила грудь в глубоком декольте (фото)
09:37, 19 февраля 2020Звезды
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28-летняя девушка надела изящное черное платье сразу с несколькими пикантными деталями.
Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой / Instagram Эмили Ратаковски
Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой в откровенном платье.
Instagram Эмили Ратаковски
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Снимок опубликован в ее Instagram.
28-летняя девушка надела изящное черное платье сразу с несколькими пикантными деталями. Внимание привлекает глубокое декольте наряда, а также два разреза, которые уходят вниз от бедер Ратаковски. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала.
Всего за 12 часов снимок набрал почти миллион лайков.
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