Ратаковски не надела белье под тесное платье и засветила грудь в глубоком декольте (фото)

28-летняя девушка надела изящное черное платье сразу с несколькими пикантными деталями.

Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой в откровенном платье.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

28-летняя девушка надела изящное черное платье сразу с несколькими пикантными деталями. Внимание привлекает глубокое декольте наряда, а также два разреза, которые уходят вниз от бедер Ратаковски. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала.

Всего за 12 часов снимок набрал почти миллион лайков.