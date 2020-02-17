"Здесь что-то делала, там что-то": Алла Пугачева рассказала о своих пластических операциях
10:38, 17 февраля 2020Звезды
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"Поскольку мне общий наркоз запрещен, я делала какие-то маленькие подтяжки", - рассказала певица.
Пугачева заметно преобразилась / фан-группа Пугачевой в Instagram
Народная артистка СССР Алла Пугачева перечислила перенесенные пластические операции.
Видео с ней опубликовал телеканал НТВ.
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"Поскольку мне общий наркоз запрещен, я делала какие-то маленькие подтяжки", - рассказала певица.
"Здесь что-то делала, тут что-то делала", - сказала Пугачева, указав на лоб и виски.
Она отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку "это ужасно". "[Только] какие-то легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья-пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, все это - под местным наркозом, как косметическая операция", - заявила Пугачева.
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