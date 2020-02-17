"Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть изуродованным лицом (фото)
09:40, 17 февраля 2020Звезды
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Учитывая, что морщин на лице 64-летней артистки совсем не видно, она явно прибегнула к пластике или уколам красоты.
Лариса Долина шокировала сеть результатами пластики / "НеМалахов"
Советская певица Лариса Долина шокировала сеть результатами пластики.
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Свежее фото певицы опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".
Учитывая, что морщин на лице 64-летней артистки совсем не видно, она явно прибегнула к пластике или уколам красоты. Однако сейчас она демонстрирует не только положительную сторону преображения, но и негативную, из-за которой ее улыбка больше походит на гримасу.
"Однако, как Ларису Долину перекосило. И рот толком после пластики не закрывается", - отмечает канал.
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