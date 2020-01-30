Леся Никитюк соблазнила сеть сексуальным фото в купальнике (фото)

Поклонники засыпали украинскую телезвезду комплиментами.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото с отдыха на море в ОАЭ.

На своей странице в Instagram Никитюк выложила фотографию, на которой она лежит на пляже в мокром бежевом купальнике, демонстрируя соблазнительную фигуру.

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В описании к снимку звезда рассказала, что сфотографировала себя сама и поделилась "лайфхаком", как это можно сделать.

"Как сфоткать саму себя? Записывайте, пока я добрая. Выставляете таймер на фото (10 сек), нажимаете пуск и быстро засовываете телефон в песок до середины. Фото готово", - написала Никитюк.

Отметим правда, что при таком способе делать фото песок может засыпаться и повредить отверстия для подключения зарядки или динамики.

Ну, а поклонники засыпали украинскую телезвезду комплиментами.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала фото, на котором она позирует в море и без верха от купальника.