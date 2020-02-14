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"Вот это грудь!": Настя Каменских показала очень горячие образы из нового клипа (фото)

16:05, 14 февраля 2020
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Трек Настя записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan Instagram / Настя Каменских

Украинская певица Настя Настя Каменских, она же NK, выпустила клип на новую испаноязычную песню под названием Lollipop. Трек она записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan.

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Артистка поделилась в своем Instagram яркими образами из нового клипа.

На первом фото девушка позирует в роскошном черном платье из перьев, на втором - в брючном костюме с ярким кружевным корсетом, а на третьем в сиреневом мини-платье, во всей красе показывающем ее фигуру. 

"Все образы просто огонь", "Вот это грудь!", "Господи, есть ли женщина идеальнее Вас?!", - написали ей восторженные поклонники. 

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Теги: #певица#Настя Каменских