"Вот это грудь!": Настя Каменских показала очень горячие образы из нового клипа (фото)
Украинская певица Настя Настя Каменских, она же NK, выпустила клип на новую испаноязычную песню под названием Lollipop. Трек она записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan.
Вы уже смотрели новый клип «Lollipop”? 🍭 Ссылка у меня в шапке профиля ☝🏻 Какой из моих образов вам понравился больше всего 1,2 или 3? 😍 ⠀ _________________ ⠀ Have you already watched my new video “Lollipop” with @juanmagan ? 🍭 Link is in my bio☝🏻 Which one of my looks you like 1, 2 or 3? 😍 ⠀ ———— Photo: @maksymgetman Style: @andy_anikeyev MUA: @mariia_samharadze Hair: @o_iriss #nk #lollipop #juanmagan
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Артистка поделилась в своем Instagram яркими образами из нового клипа.
На первом фото девушка позирует в роскошном черном платье из перьев, на втором - в брючном костюме с ярким кружевным корсетом, а на третьем в сиреневом мини-платье, во всей красе показывающем ее фигуру.
"Все образы просто огонь", "Вот это грудь!", "Господи, есть ли женщина идеальнее Вас?!", - написали ей восторженные поклонники.