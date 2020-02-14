"Вот это грудь!": Настя Каменских показала очень горячие образы из нового клипа (фото)

NK выпустила клип на новую испаноязычную песню под названием Lollipop.

Украинская певица Настя Настя Каменских, она же NK, выпустила клип на новую испаноязычную песню под названием Lollipop. Трек она записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала впечатляющую грудь в бикини (фото)

Артистка поделилась в своем Instagram яркими образами из нового клипа.

На первом фото девушка позирует в роскошном черном платье из перьев, на втором - в брючном костюме с ярким кружевным корсетом, а на третьем в сиреневом мини-платье, во всей красе показывающем ее фигуру.

"Все образы просто огонь", "Вот это грудь!", "Господи, есть ли женщина идеальнее Вас?!", - написали ей восторженные поклонники.