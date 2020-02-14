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Орландо Блум набил на руке имя сына с ошибкой (фото)

15:53, 14 февраля 2020
Звезды
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43-летний актер выложил снимок тату в Instagram / Instagram Орландо Блум

Об этом пишет pagesix.

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43-летний актер выложил снимок тату в Instagram, предложив подписчикам догадаться, что оно означает. Фанаты Блума выяснили, что на руке у него написано слово "Фринн". Сына артиста зовут Флинн. Также Блум набил себе дату и время рождения ребенка - 6 января 2011 года, 9 утра.

Венгерский тату-мастер, сделавший Блуму татуировку, признал свою ошибку в соцсетях. «Да, забыли точку, мы знаем. Скоро все поправим», - заверил он.

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Теги: #актер#Орландо Блум Кэтти Перри