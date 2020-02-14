"Что за секс с утра?": Тина Кароль шокировала Instagram провокационным фото в одном белье
11:18, 14 февраля 2020Звезды
572 0
На артистке надет лишь бежевый бюстгальтер, а есть ли на ней трусики и вовсе не видно, так как она закрывается ногой.
Певица сфотографировалась полуобнаженной / Instagram Тина Кароль
Тина Кароль не часто радует подписчиков откровенными фото, предпочитая сниматься в одежде. Но снимок звезды, который она опубликовала на День всех влюбленных поразил пользователей Instagram.
Читайте такжеАнна Курникова и Энрике Иглесиас показали лицо новорожденной дочери (фото)
Певица сфотографировалась полуобнаженной. На артистке надет лишь бежевый бюстгальтер, а есть ли на ней трусики и вовсе не видно, так как она закрывается ногой. Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.
"Что за секс с утра пораньше?", "Вот как нынче поздравляют с 14 февраля", "Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой", - прокомментировали удивленные пользователи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter