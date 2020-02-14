"Что за секс с утра?": Тина Кароль шокировала Instagram провокационным фото в одном белье

На артистке надет лишь бежевый бюстгальтер, а есть ли на ней трусики и вовсе не видно, так как она закрывается ногой.

Тина Кароль не часто радует подписчиков откровенными фото, предпочитая сниматься в одежде. Но снимок звезды, который она опубликовала на День всех влюбленных поразил пользователей Instagram.

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Певица сфотографировалась полуобнаженной. На артистке надет лишь бежевый бюстгальтер, а есть ли на ней трусики и вовсе не видно, так как она закрывается ногой. Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.

"Что за секс с утра пораньше?", "Вот как нынче поздравляют с 14 февраля", "Отвал всего, если честно. Чувствую себя очень лесбиянкой", - прокомментировали удивленные пользователи.